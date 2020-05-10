Археологи из Калифорнии рассказали о загадочных цилиндрах возрастом 25 млн лет
В 1993 году ученые обнаружили два загадочных цилиндра в американском штате Калифорния. Местные археологи рассказали о находках из неизвестного метала возрастом 25 млн лет..
В начале 1990-х годов археологическое сообщество потрясли новости от компании, которая занималась прокладыванием тоннеля в горах Калифорнии. Некоему Филиппу Рифу удалось найти два металлических предмета, которых прозвали «цилиндрами египетских фараонов». Особенный интерес вызывал не столько внешний вид находок, сколько их свойства и химический состав. Оказалось, что артефакты наполовину состояли из платины, наполовину из неизвестного материала.
В ходе многих экспериментов исследователи отмечали необычную теплоемкость цилиндров, которые сохраняли температуру на протяжении нескольких часов независимо от окружающей среды. Также при взаимодействии с электрическим током предметы меняли цвет с серебристого на чёрный, а после - снова приобретали исходный оттенок. Пока исследователям удалось выявить лишь возраст этих артефактов с помощью радиоуглеродного анализа, поэтому они могут хранить и другие тайны.
В начале 1990-х годов археологическое сообщество потрясли новости от компании, которая занималась прокладыванием тоннеля в горах Калифорнии. Некоему Филиппу Рифу удалось найти два металлических предмета, которых прозвали «цилиндрами египетских фараонов». Особенный интерес вызывал не столько внешний вид находок, сколько их свойства и химический состав. Оказалось, что артефакты наполовину состояли из платины, наполовину из неизвестного материала.
В ходе многих экспериментов исследователи отмечали необычную теплоемкость цилиндров, которые сохраняли температуру на протяжении нескольких часов независимо от окружающей среды. Также при взаимодействии с электрическим током предметы меняли цвет с серебристого на чёрный, а после - снова приобретали исходный оттенок. Пока исследователям удалось выявить лишь возраст этих артефактов с помощью радиоуглеродного анализа, поэтому они могут хранить и другие тайны.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:55