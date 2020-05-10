Археологи из Калифорнии рассказали о загадочных цилиндрах возрастом 25 млн лет





В начале 1990-х годов археологическое сообщество потрясли новости от компании, которая занималась прокладыванием тоннеля в горах Калифорнии. Некоему Филиппу Рифу удалось найти два металлических предмета, которых прозвали «цилиндрами египетских фараонов». Особенный интерес вызывал не столько внешний вид находок, сколько их свойства и химический состав. Оказалось, что артефакты наполовину состояли из платины, наполовину из неизвестного материала.В ходе многих экспериментов исследователи отмечали необычную теплоемкость цилиндров, которые сохраняли температуру на протяжении нескольких часов независимо от окружающей среды. Также при взаимодействии с электрическим током предметы меняли цвет с серебристого на чёрный, а после - снова приобретали исходный оттенок. Пока исследователям удалось выявить лишь возраст этих артефактов с помощью радиоуглеродного анализа, поэтому они могут хранить и другие тайны.