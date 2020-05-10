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Археологи из Калифорнии рассказали о загадочных цилиндрах возрастом 25 млн лет

В 1993 году ученые обнаружили два загадочных цилиндра в американском штате Калифорния. Местные археологи рассказали о находках из неизвестного метала возрастом 25 млн лет..

В начале 1990-х годов археологическое сообщество потрясли новости от компании, которая занималась прокладыванием тоннеля в горах Калифорнии. Некоему Филиппу Рифу удалось найти два металлических предмета, которых прозвали «цилиндрами египетских фараонов». Особенный интерес вызывал не столько внешний вид находок, сколько их свойства и химический состав. Оказалось, что артефакты наполовину состояли из платины, наполовину из неизвестного материала.

В ходе многих экспериментов исследователи отмечали необычную теплоемкость цилиндров, которые сохраняли температуру на протяжении нескольких часов независимо от окружающей среды. Также при взаимодействии с электрическим током предметы меняли цвет с серебристого на чёрный, а после - снова приобретали исходный оттенок. Пока исследователям удалось выявить лишь возраст этих артефактов с помощью радиоуглеродного анализа, поэтому они могут хранить и другие тайны.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:55

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