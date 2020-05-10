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Врачи рассказали о правильном полоскании горла при воспалении

Врачи рассказали о правильном полоскании горла при воспалении. Соответствующая процедура оказывает помощь как вспомогательная мера, поэтому важно проходить полноценное лечение.
Врачи рассказали о правильном полоскании горла при воспалении

Для полоскания горла нужно 5 раз за сутки использовать свежий раствор. Он должен изготавливаться с тёплой кипяченой водой в качестве основы. Голову при полоскании запрокидывают назад для достижения самых глубоких частей глотки, после чего остаются в этом положении на 5-15 секунд. За один раз взятая порция не должна быть слишком объёмной, поскольку это лишь ухудшит качество процедуры.

После завершения полоскания горла в течение 1 ч запрещается употреблять пищу или воду, курить. Также не стоит употреблять леденцы против боли в горле и таблетки. Когда горло после длительного полоскания заметно пересохло, спустя 30 минут с момента процедуры разрешается выпить теплое молоко с добавлением малого количества сливочного масла. Для процедуры можно применять крепкий черный чай с солью, раствор имбиря и мёда, отвары трав, кору дуба. Список медицинских препаратов для этих целей нужно взять после консультации у врача.

Медики отмечают, что полоскание часто эффективнее леденцов. Важно понимать, что при осиплости оно почти не помогает. В первую очередь процедура проводится для механической очистки горла от клеточных выделений и вредных микроорганизмов. Полоскать его нужно при появлении нарастающего дискомфорта. Побочными симптомами являются першение, проблемы с глотанием, болезненные ощущения. В начальной стадии недомогания полоскание показывает максимальный эффект и может пресечь развитие болезни.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:00

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