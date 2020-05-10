Hyundai увеличил цены на две самые популярные модели
Компания Hyundai увеличила стоимость двух транспортных средств, считающихся одними из самых популярных автомобилей бренда на российском рынке. Речь идет о кроссовере Creta и седане Solaris.
Официальные дилеры компании в России пока не прокомментировали изменение стоимости моделей. В среднем, ценник кроссовера и седана вырос на 6-10 тысяч рублей. В некоторых регионах транспортные средства подорожали на 12 тысяч рублей. Только базовая версия Solaris сохранила прежний ценник.
По мнению экспертов, подорожание только дополненных модификаций автомобилей позволило не привлекать внимание к изменению прайса, так как потребитель чаще всего ориентируется именно по базовой вариации транспортного средства. Его ценник также используется и в рекламной кампании.
Hyundai ранее уже повышала стоимость ряда транспортных средств в России, но сообщала об этом официально. Изменение ценника затронуло в основном флагманские модели и представителей сегмента SUV.
Официальные дилеры компании в России пока не прокомментировали изменение стоимости моделей. В среднем, ценник кроссовера и седана вырос на 6-10 тысяч рублей. В некоторых регионах транспортные средства подорожали на 12 тысяч рублей. Только базовая версия Solaris сохранила прежний ценник.
По мнению экспертов, подорожание только дополненных модификаций автомобилей позволило не привлекать внимание к изменению прайса, так как потребитель чаще всего ориентируется именно по базовой вариации транспортного средства. Его ценник также используется и в рекламной кампании.
Hyundai ранее уже повышала стоимость ряда транспортных средств в России, но сообщала об этом официально. Изменение ценника затронуло в основном флагманские модели и представителей сегмента SUV.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:50