Hyundai увеличил цены на две самые популярные модели





Официальные дилеры компании в России пока не прокомментировали изменение стоимости моделей. В среднем, ценник кроссовера и седана вырос на 6-10 тысяч рублей. В некоторых регионах транспортные средства подорожали на 12 тысяч рублей. Только базовая версия Solaris сохранила прежний ценник.По мнению экспертов, подорожание только дополненных модификаций автомобилей позволило не привлекать внимание к изменению прайса, так как потребитель чаще всего ориентируется именно по базовой вариации транспортного средства. Его ценник также используется и в рекламной кампании.Hyundai ранее уже повышала стоимость ряда транспортных средств в России, но сообщала об этом официально. Изменение ценника затронуло в основном флагманские модели и представителей сегмента SUV.