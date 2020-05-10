В Омской области был убит ветеран ВОВ
В населенном пункте Тевриз, входящем в состав Омской области, после ножевого ранения кухонным ножом скончался ветеран ВОВ. Об этом сообщили в пресс-ведомстве СК РФ по региону.
Тело убитого 96-летнего ветерана было найдено родственниками. Медики обнаружили признаки насильственной смерти пенсионера, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство”. Подозреваемым оказался 65-летний местный житель, который пришел в гости к мужчине в вечернее время 6 мая. На фоне личной неприязни между ними имела место ссора, в ходе чего злоумышленник нанес несколько ударов посредством кухонного ножа в грудь жертвы, что привело к смерти.
Сотрудники органов правопорядка региона устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Место инцидента было тщательно осмотрено, а подозреваемый помещен под стражу. В настоящее время продолжается соответствующее расследование.
Тело убитого 96-летнего ветерана было найдено родственниками. Медики обнаружили признаки насильственной смерти пенсионера, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство”. Подозреваемым оказался 65-летний местный житель, который пришел в гости к мужчине в вечернее время 6 мая. На фоне личной неприязни между ними имела место ссора, в ходе чего злоумышленник нанес несколько ударов посредством кухонного ножа в грудь жертвы, что привело к смерти.
Сотрудники органов правопорядка региона устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Место инцидента было тщательно осмотрено, а подозреваемый помещен под стражу. В настоящее время продолжается соответствующее расследование.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:07