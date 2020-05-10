В Сети представили наиболее интересные дизайн-проекты ГАЗ-М-20 «Победа»
Хотя весь мир отмечает 75-летие с дня Победы над нацистской Германией, юбилей ГАЗ-М-20 «Победа» состоится лишь в следующем году. Многие инженеры задумались над памятной моделью, чьи наиболее интересные дизайн-проекты представили в Сети.
Эксперты говорят, что наиболее удачной попыткой рестайлинга ГАЗ-М-20 «Победа» можно назвать рендеры от российского дизайнера Сергея Баринова. В его видении легендарная модель сумела сохранить классический облик кузова, дополненный актуальными нововведениями в плане форм-фактора. Если судить по опубликованным изображениям, то будущий автомобиль будет относиться к премиальному сегменту. Некоторые специалисты также заметили сходство с Maserati Quattroporte и Bentley Continental.
Другим достойным кандидатом считается проект от Олега Бежанова, который представил двухдверную версию классической «Победы». Аналогичная ситуация обстоит и с «неоклассическим» универсалом от Андрея Ткаченко, который решил оснастить машину кузовом. Shooting brake. Неоднозначный дизайн последнего вызвал вопросы со стороны автолюбителей. Особенной критики удостоилась передняя часть экстерьера, которая требует доработки.
Эксперты говорят, что наиболее удачной попыткой рестайлинга ГАЗ-М-20 «Победа» можно назвать рендеры от российского дизайнера Сергея Баринова. В его видении легендарная модель сумела сохранить классический облик кузова, дополненный актуальными нововведениями в плане форм-фактора. Если судить по опубликованным изображениям, то будущий автомобиль будет относиться к премиальному сегменту. Некоторые специалисты также заметили сходство с Maserati Quattroporte и Bentley Continental.
Другим достойным кандидатом считается проект от Олега Бежанова, который представил двухдверную версию классической «Победы». Аналогичная ситуация обстоит и с «неоклассическим» универсалом от Андрея Ткаченко, который решил оснастить машину кузовом. Shooting brake. Неоднозначный дизайн последнего вызвал вопросы со стороны автолюбителей. Особенной критики удостоилась передняя часть экстерьера, которая требует доработки.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:37