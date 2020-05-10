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В Сети представили наиболее интересные дизайн-проекты ГАЗ-М-20 «Победа»

Хотя весь мир отмечает 75-летие с дня Победы над нацистской Германией, юбилей ГАЗ-М-20 «Победа» состоится лишь в следующем году. Многие инженеры задумались над памятной моделью, чьи наиболее интересные дизайн-проекты представили в Сети.

Эксперты говорят, что наиболее удачной попыткой рестайлинга ГАЗ-М-20 «Победа» можно назвать рендеры от российского дизайнера Сергея Баринова. В его видении легендарная модель сумела сохранить классический облик кузова, дополненный актуальными нововведениями в плане форм-фактора. Если судить по опубликованным изображениям, то будущий автомобиль будет относиться к премиальному сегменту. Некоторые специалисты также заметили сходство с Maserati Quattroporte и Bentley Continental.

Другим достойным кандидатом считается проект от Олега Бежанова, который представил двухдверную версию классической «Победы». Аналогичная ситуация обстоит и с «неоклассическим» универсалом от Андрея Ткаченко, который решил оснастить машину кузовом. Shooting brake. Неоднозначный дизайн последнего вызвал вопросы со стороны автолюбителей. Особенной критики удостоилась передняя часть экстерьера, которая требует доработки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:37

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