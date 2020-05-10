Ольга Картункова вместе с дочерью поздравила россиян с Днем Победы

Фанаты актрисы комедийного жанра давно не видели ее взрослой наследницы, поэтому после публикации в Instagram нового сюжета многие заявили, что молодая особа стала красавицей. Ольга Картункова и ее дочь Виктория исполнили вместе песню «День Победы». Дуэт родственников пришелся по душе россиянам. В комментариях под размещенным видео интернет-пользователи делились впечатлениями, а некоторые писали, что наследница способна затмить даже свою весьма харизматичную родительницу.Дочь участницы программы «Однажды в России» может многого добиться в шоу-бизнесе, как отметили фолловеры. Сейчас 21-летняя наследница Картунковой учится в театральном вузе и мечтает стать актрисой драмы.