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Британские социологи: Мужчины читают книги лишь до 50 страницы

За последние годы популярность электронных книг значительно возросла, в особенности среди представительниц слабого пола. Британские социологи также пришли к выводу, что мужчины читают произведения лишь до 50 страницы.

Как сообщают журналисты издания The Daily Mail, местные социологи провели сбор данных среди соотечественников, читающих электронные книги. Компании, распространяющие веб-версии произведений, предоставили исследователям огромный объем информации о том, насколько активно пользователи их читают. Оказалось, что подобное занятие больше увлекает женщин, которые часто заканчивают чтение на 100 странице. Кроме того, в период с 2013 по 2018 годы поэзия пользовалась особым спросом.

Что касается жанров, то бессменными лидерами с начала 2000-х годов остаются романы из разряда фэнтези и научной фантастики. Наблюдения также показали, что только 5% от всех электронных книг полностью прочитываются, а 75% юзеров читают не более половины от всего произведения. Ученые говорят, что вероятность прочтения всей книги существенно повышается в том случае, если человек преодолел "100-страничный барьер".

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:30

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