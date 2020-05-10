Nissan рассказал о новом кроссовере Datsun Magnite для рынка РФ





Детальных технических параметров производитель не представил, однако несколькими днями ранее дилеры из Индии сообщили о подготовке к реализации Nissan Magnite, который должен быть полностью аналогичен модели для российского рынка. Компакт-кросс будет создан на базе бюджетной платформы CMF. Разработанная инженерами тележка подразумевает использование переднего привода и встроенную торсионную балку для задней подвески.На рынке Индии в качестве двигателя станет использоваться турбированный силовой агрегат объёмом 1 л, генерирующий 100 «лошадей». В соответствии со словами экспертов, для РФ кроссовер будет укомплектован мотором производства Renault Duster на 1,6 л на 114 «лошадок». В Индии начальная версия авто использует тканевую обивку, 2 подушки безопасности, а также систему кондиционирования. Индийские дилеры получат Nissan Magnite в конце лета по стоимости 525 тысяч рупий. Исходя из текущего курса это составляет 513 тысячи рублей. Дата появления авто на рынке РФ пока не раскрывается.