Nissan рассказал о новом кроссовере Datsun Magnite для рынка РФ
Компания Nissan раскрыла информацию о новом кроссовере модели Datsun Magnite, которая ориентирована на рынок РФ. Автомобиль будет доступнее Nissan Juke и получит несколько меньший корпус.
Детальных технических параметров производитель не представил, однако несколькими днями ранее дилеры из Индии сообщили о подготовке к реализации Nissan Magnite, который должен быть полностью аналогичен модели для российского рынка. Компакт-кросс будет создан на базе бюджетной платформы CMF. Разработанная инженерами тележка подразумевает использование переднего привода и встроенную торсионную балку для задней подвески.
На рынке Индии в качестве двигателя станет использоваться турбированный силовой агрегат объёмом 1 л, генерирующий 100 «лошадей». В соответствии со словами экспертов, для РФ кроссовер будет укомплектован мотором производства Renault Duster на 1,6 л на 114 «лошадок». В Индии начальная версия авто использует тканевую обивку, 2 подушки безопасности, а также систему кондиционирования. Индийские дилеры получат Nissan Magnite в конце лета по стоимости 525 тысяч рупий. Исходя из текущего курса это составляет 513 тысячи рублей. Дата появления авто на рынке РФ пока не раскрывается.
Детальных технических параметров производитель не представил, однако несколькими днями ранее дилеры из Индии сообщили о подготовке к реализации Nissan Magnite, который должен быть полностью аналогичен модели для российского рынка. Компакт-кросс будет создан на базе бюджетной платформы CMF. Разработанная инженерами тележка подразумевает использование переднего привода и встроенную торсионную балку для задней подвески.
На рынке Индии в качестве двигателя станет использоваться турбированный силовой агрегат объёмом 1 л, генерирующий 100 «лошадей». В соответствии со словами экспертов, для РФ кроссовер будет укомплектован мотором производства Renault Duster на 1,6 л на 114 «лошадок». В Индии начальная версия авто использует тканевую обивку, 2 подушки безопасности, а также систему кондиционирования. Индийские дилеры получат Nissan Magnite в конце лета по стоимости 525 тысяч рупий. Исходя из текущего курса это составляет 513 тысячи рублей. Дата появления авто на рынке РФ пока не раскрывается.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:09