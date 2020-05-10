Звезды “Дома-2” Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур после примирения продолжают жить раздельно

Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур планировали пожениться этим летом, но за последние несколько месяцев их отношения сильно испортились. Звезда Instagram рассказывала, что часто ссорится со своим избранником. Пара находилась на грани разрыва, а недавно поклонники заметили, что участники проекта “Дом-2” отписались друг от друга в социальных сетях и перестали жить вместе. Однако они вместе появились на вечеринке Анны Брянской, о чем сообщили очевидцы.Изначально влюбленные держались поодаль друг от друга, а к концу вечера уже танцевали вместе. Несмотря на примирение, пара не собирается снова съезжаться, что Юлия Ефременкова называет новым этапом в жизни. Как отметила звезда телестройки, она сначала перепрыгнула тот период отношений, когда влюбленные вместе, но еще ночуют в собственных квартирах. В комментариях поклонники желают паре крепкой любви и советуют быстрее восстановить отношения.