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Компания УАЗ в мае приступит к производству автомобилей для Минздрава РФ

Компания УАЗ в этом месяце начнет выпуск автомобилей по заказу Минздрава РФ. Производитель нарастил производственный план до 2,8 тысячи единиц, что на 1 тысячу больше прошлого показателя.
Компания УАЗ в мае приступит к производству автомобилей для Минздрава РФ

«На сегодня план выпуска на май обозначен как 2,8 тысячи авто, включая 150 транспортных средств патруля и скорой медпомощи типов С и В», - приводит «ТАСС» слова сотрудников пресс-центра правительства Ульяновской области.


Алексей Спирин сообщал, что в апреле предприятие обязано выпустить около 1,8 тысячи единиц автомобилей, часть которых создаётся по заказу Минздрава, Росгвардии и Минобороны. При этом общий объём госзаказов на май превышает 2,5 тысячи единиц. Среди них заказы от правительства, которые дают заводу возможность работать и обеспечивать оплату труда сотрудникам в текущих кризисных условиях. УАЗ 13 апреля вернулся к работе после простоя из-за карантинных мер. В настоящее время предприятие ведёт работу в 3 смены.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:00

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