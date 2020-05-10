Ученые сравнили эдмонтозавра с современными овцами





Эдмонтозавра также называют утконосым динозавром, который жил около 73 млн лет назад на обширной территории, а именно от Колорадо до Аляски. Окаменелые останки древнего животного стало возможным выявить в северной части континента, благодаря чему ученым удалось организовать анатомические сравнения, что сопровождал также генетический анализ. Оказалось, что эти травоядные представители фауны являлись доминирующими в меловой период. Если бы животное проживало в современном мире, то привычками походило на овец. Специалисты нашли сходство вида с волком и пумой, а именно с точки зрения мест обитания и условий, подходящих для размножения.Распространению указанного вида способствовала непосредственно территория Берингова пролива, выступавшая сухопутным путем, обеспечивавшим миграцию животных. Воспользоваться таковым могли в том числе шерстистые носороги и мамонты.