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Ученые сравнили эдмонтозавра с современными овцами

Новые характеристики древнего вида карибу, а именно эдмонтозавра, позволили палеонтологам провести аналогию с овцами. Международная команда ученых смогла изменить представления о вымершем виде, который населял большие территории Северной Америки.

Эдмонтозавра также называют утконосым динозавром, который жил около 73 млн лет назад на обширной территории, а именно от Колорадо до Аляски. Окаменелые останки древнего животного стало возможным выявить в северной части континента, благодаря чему ученым удалось организовать анатомические сравнения, что сопровождал также генетический анализ. Оказалось, что эти травоядные представители фауны являлись доминирующими в меловой период. Если бы животное проживало в современном мире, то привычками походило на овец. Специалисты нашли сходство вида с волком и пумой, а именно с точки зрения мест обитания и условий, подходящих для размножения.

Распространению указанного вида способствовала непосредственно территория Берингова пролива, выступавшая сухопутным путем, обеспечивавшим миграцию животных. Воспользоваться таковым могли в том числе шерстистые носороги и мамонты.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:18

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