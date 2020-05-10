Астрономы раскрыли тайны атмосферы Юпитера

«Микроволновый радиометр, который нам удалось разработать, глубоко проникает в атмосферу и фиксирует все высокочастотные радиоволны. С помощью телескопа Hubble удалось использовать технологию для изучения атмосферы Юпитера. Оказалось, что причиной аномальной активности в ней является особый состав облаков. При появлении электрических разрядов в них происходят сложные химические реакции, сказывающиеся на атмосфере», - рассказали специалисты.





Наблюдения за Юпитером продолжаются более 400 лет. По словам специалистов, атмосфера планеты имеет ряд характерных особенностей, которые долгое время не поддавались объяснению. Перепады гравитации, загадочные красные пятна, циклоны, вихри и многое другое фиксировались на протяжении всего периода исследований.Ученые также высказались по поводу Большого Красного Пятна Юпитера. Данная аномалия оказалась погрешностью на снимках, сделанных устаревшими аппаратами. На самом деле пятно было простыми просветами между облаками.