Эндокринологи назвали ромашку полезным средством для снижения сахара в крови после 50 лет





Отвары на основе ромашки обладают противовоспалительным и успокаивающим воздействием, которое может помочь при синдроме раздраженного кишечника. Цветки также содержат большое количество аскорбиновой и никотиновой кислоты, витаминов группы В, бета-каротина, холина, кальция и натрия. Пить целебные настои также рекомендуется худеющим людям, поскольку они отличаются минимальной калорийностью.Ромашка способна эффективно противостоять возникновению раковых клеток, повышению глюкозы и развитию депрессивных состояний. Подобные свойства связаны с активизацией обмена веществ и выделением токсических компонентов из организма. Чашка теплого травяного чая может стать безопасной альтернативой препаратам от головных болей, которые негативно влияют на здоровье печени. Регулярное употребление настоев поможет очищению почечных и желчегонных протоков.