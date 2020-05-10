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Эндокринологи назвали ромашку полезным средством для снижения сахара в крови после 50 лет

Эндокринологи говорят, что ромашка является полезным средством для снижения сахара в крови. Отвары на этой траве особенно эффективны по достижению 50-летнего возраста.

Отвары на основе ромашки обладают противовоспалительным и успокаивающим воздействием, которое может помочь при синдроме раздраженного кишечника. Цветки также содержат большое количество аскорбиновой и никотиновой кислоты, витаминов группы В, бета-каротина, холина, кальция и натрия. Пить целебные настои также рекомендуется худеющим людям, поскольку они отличаются минимальной калорийностью.

Ромашка способна эффективно противостоять возникновению раковых клеток, повышению глюкозы и развитию депрессивных состояний. Подобные свойства связаны с активизацией обмена веществ и выделением токсических компонентов из организма. Чашка теплого травяного чая может стать безопасной альтернативой препаратам от головных болей, которые негативно влияют на здоровье печени. Регулярное употребление настоев поможет очищению почечных и желчегонных протоков.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:05

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