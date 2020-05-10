Николь Кузнецова о клипе Ольги Бузовой: «Кривлялась для пошленького «военного» видео»

Как отметила участница проекта, знаменитости российского шоу-бизнеса в честь 9 мая стали устраивать неприемлемые шоу в соцсетях. Нарядившиеся в бойцов Красной Армии и медсестры звезды возмутили Николь Кузнецову. Она сказала, что подобными клипами они не помогают ветеранам, а превращают торжество в пиар, что очень цинично. Затем финалистка 16 сезона «Битвы экстрасенсов» осудила Ольгу Бузову и ее бойфренда Давида Манукяна за то, то они перепели композиции Марка Бернеса под «пошленькое «военное» видео». Ясновидящая напомнила россиянам, что пенсионеры не зарегистрированы в Instagram, поэтому им нет никакого дела до многочисленных публикаций артистов.Кузнецова призвала молодежь помогать реальным людям, пережившим ВОВ, поскольку сейчас они живут в нищете и одиночестве. Экстрасенс добавила, что для этого не нужно ждать особенного дня или превращать радостные моменты в «пьяный маскарад». По мнению участницы популярной программы, рассказывать детям о подвигах бабушек и дедушек нужно не только 9 мая.