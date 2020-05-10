АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Николь Кузнецова о клипе Ольги Бузовой: «Кривлялась для пошленького «военного» видео»

Николь Кузнецова раскритиковала Ольгу Бузову за ее поведение в клипе, посвященному Дню Победы. По словам экстрасенса, телеведущая опошлила памятный праздник.
Николь Кузнецова о клипе Ольги Бузовой: «Кривлялась для пошленького «военного» видео»

Как отметила участница проекта, знаменитости российского шоу-бизнеса в честь 9 мая стали устраивать неприемлемые шоу в соцсетях. Нарядившиеся в бойцов Красной Армии и медсестры звезды возмутили Николь Кузнецову. Она сказала, что подобными клипами они не помогают ветеранам, а превращают торжество в пиар, что очень цинично. Затем финалистка 16 сезона «Битвы экстрасенсов» осудила Ольгу Бузову и ее бойфренда Давида Манукяна за то, то они перепели композиции Марка Бернеса под «пошленькое «военное» видео». Ясновидящая напомнила россиянам, что пенсионеры не зарегистрированы в Instagram, поэтому им нет никакого дела до многочисленных публикаций артистов.

Кузнецова призвала молодежь помогать реальным людям, пережившим ВОВ, поскольку сейчас они живут в нищете и одиночестве. Экстрасенс добавила, что для этого не нужно ждать особенного дня или превращать радостные моменты в «пьяный маскарад». По мнению участницы популярной программы, рассказывать детям о подвигах бабушек и дедушек нужно не только 9 мая.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы раскрыли тайны атмосферы…
В 2020 году пройдёт первая гонка летающих…
Звезды “Дома-2” Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур после примирения продолжают жить…
«В них могут обитать марсиане»: Сотрудники NASA рассказали о системе пещер на Красной…
Николь Кузнецова о клипе Ольги Бузовой: «Кривлялась для пошленького «военного»…
Ученые: Извержение вулкана Тоба не было связано с сокращением численности древних…
Несколько игр для PS4 пройдут обновление для работы на консоли PlayStation…
Бритни Спирс в золотом купальнике и цепях позировала в пустыне для обложки…
В Сицилии ученые обнаружили загрязненные источники и водные бассейны под…
ЗАЗ начнет выпуск современных легковых машин после отмены…
Михаил и Сергей Боярские дуэтом исполнили песню “День…
Диетологи раскрыли секрет правильного употребления…
Кендалл Дженнер продемонстрировала образ блондинки с голубыми…
Владимир Путин: "Патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и…
Ученые создали протез руки, позволяющий чувствовать…
Нурмагомедов о победе Гэтжи: «Одни уходят, другие приходят. Но я раньше выстрела не…
Технологи из Башкирии разработали целебный продукт из пророщенного…
Кристина Асмус не сдержала слез во время публичного чтения отрывков из книги “У войны не женское…
Эксперт Александр Горбылев ответил на главные вопросы о масочном режиме в Москве и…
Максим Фадеев устроил фотосессию в пиджаке на голое…
В Ухане вновь обнаружили…
Прилепин негативно отнесся к действиям "украинских менеджеров" в…
Эксперты назвали лучшие внедорожники 1990-х…
Марина Влади поборола алкоголизм и депрессию после смерти двух любимых мужчин в ее…
Препараты для ЦНС назвали самыми популярными лекарствами в…
Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в 2020…
Эксперты назвали предметы повседневного использования, изобретенные…
Новый Honor X10 хотят оснастить «графеновой» системой…
Просмотреть все новости