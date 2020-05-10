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В 2020 году пройдёт первая гонка летающих электромобилей

В 2020 году состоится первая в истории гонка летающих электромобилей. Организатором мероприятия выступила компания Airspeeder, занимающаяся разработкой и производством аэротакси.

В минувшем году американский стартап представил прототип MK4, который сейчас находится на тестах. Транспортное средство на электрической тяге способно подниматься на высоту до 4 метров и двигаться со скоростью 240 километров в час. В ходе гонок концептуальными электрокарами будут управлять профессиональные гонщики. Сам заезд планируют провести на закрытой территории.

В гонках также примет участие компания Alauda, которая недавно сообщила о намерении начать разработку летающих электрокаров. Их транспортные средства будут работать на основе 4 силовых агрегатов с мощностью в 24 киловатта. Вес электромобиля составит порядка 220 килограммов.

Оба транспортных средства, которые примут участие в гонках, также могут управляться с помощью устройств дополнительной реальности. Одиночные испытания моделей пройдут осенью, а сам заезд запланирован на конец года.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:50

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