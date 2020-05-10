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«В них могут обитать марсиане»: Сотрудники NASA рассказали о системе пещер на Красной планете

Американские астрофизики недавно поделились фотографией с Марса, на поверхности которого находилось необычное отверстие. Сотрудники NASA не исключили возможности того, что в системе пещер на Красной планете «могут обитать марсиане».

Ученым недавно удалось провести более точный анализ снимков, сделанных марсианским зондом Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году. На склоне вулкана «Гора Павлина» было обнаружено отверстие, по форме напоминающее идеальный круг. По предварительным подсчетам астрофизиков, дыра в своём диаметре составляет примерно 35 м, а по глубине достигает 20 м. Эта находка является особенно ценной для будущих космических миссий, поскольку углубления считаются защищенными от суровых условий поверхности.

Существует некоторая вероятность, что предположительные пещеры могут быть обитаемы. Многие миллиарды лет тому назад на Марсе находился океан и атмосфера была весьма плотной, но период для зарождения сложных форм жизни оказался слишком мал, поэтому речь идет об одноклеточных организмах. По словам некоторых специалистов, подобные популяции смогли адаптироваться к текущим условиям и ведут скрытный образ жизни, что затрудняет их обнаружение.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:37

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