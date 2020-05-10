Ученые: Извержение вулкана Тоба не было связано с сокращением численности древних людей





Ученые считают, что наиболее мощным извержением стала активность вулкана Тоба в Индонезии около 74 тыс. лет назад. Предполагается, что именно он спровоцировал ледниковый период и предшествующую ему десятилетнюю “вулканическую зиму”, во время которой сократилась численность представителей древнего человека. Согласно имеющимся заключениям экспертов, Тоба смог оставить лишь пару тысяч выживших в Индонезии.Однако новые находки археологов в Азии и Африке указывают на то, что инцидент не был настолько масштабным. Археолог Крис Кларксон, представляющий Университет Квинсленда, описал инструменты того периода, которыми пользовались люди, сумевшие пережить извержение. Они продолжили создавать каменные орудия и работать, находясь на грани выживания.Ученые пришли к выводу, что период сокращения численности древних людей и извержение вулкана Тоба не имеют взаимосвязи. Предполагается, что в этот период люди проходили через, так называемое, узкое генетическое место, поэтому падение биологического разнообразия ошибочно приняли следствием катаклизма.