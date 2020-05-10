Несколько игр для PS4 пройдут обновление для работы на консоли PlayStation 5





Данные от инсайдеров указывают на возможность улучшения игр от PS4 до PS5. Предположительно, собственники игровой приставки актуального поколения получат возможность оценить игры, созданные для более нового продукта. Фактически это открывает возможность оплатить игру для 2-х консолей всего раз. Предполагается, что в числе таких игр окажутся многие популярные франшизы.Для получения соответствующего преимущества достаточно иметь игру, приобретённую в цифровом виде либо на носителе, а также цифровой код, посредством которого будет произведена активация. Компания Sony оставляет возможность активировать игру без наличия PlayStation 5. Процедура проходит в режиме онлайн. Конкуренты от Microsoft готовы использовать нечто схожее для Xbox Series X. Презентация приставок должна состояться ближе к рождественскому сезону в этом году.