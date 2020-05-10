АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Несколько игр для PS4 пройдут обновление для работы на консоли PlayStation 5

Несколько игр для PS4 будут обновлены для использования на PlayStation 5. Выход консоли нового поколения от Sony пока не состоялся, но в интернете появляется большое количество обсуждений приставки.
Несколько игр для PS4 пройдут обновление для работы на консоли PlayStation 5

Данные от инсайдеров указывают на возможность улучшения игр от PS4 до PS5. Предположительно, собственники игровой приставки актуального поколения получат возможность оценить игры, созданные для более нового продукта. Фактически это открывает возможность оплатить игру для 2-х консолей всего раз. Предполагается, что в числе таких игр окажутся многие популярные франшизы.

Для получения соответствующего преимущества достаточно иметь игру, приобретённую в цифровом виде либо на носителе, а также цифровой код, посредством которого будет произведена активация. Компания Sony оставляет возможность активировать игру без наличия PlayStation 5. Процедура проходит в режиме онлайн. Конкуренты от Microsoft готовы использовать нечто схожее для Xbox Series X. Презентация приставок должна состояться ближе к рождественскому сезону в этом году.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы раскрыли тайны атмосферы…
В 2020 году пройдёт первая гонка летающих…
Звезды “Дома-2” Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур после примирения продолжают жить…
«В них могут обитать марсиане»: Сотрудники NASA рассказали о системе пещер на Красной…
Николь Кузнецова о клипе Ольги Бузовой: «Кривлялась для пошленького «военного»…
Ученые: Извержение вулкана Тоба не было связано с сокращением численности древних…
Несколько игр для PS4 пройдут обновление для работы на консоли PlayStation…
Бритни Спирс в золотом купальнике и цепях позировала в пустыне для обложки…
В Сицилии ученые обнаружили загрязненные источники и водные бассейны под…
ЗАЗ начнет выпуск современных легковых машин после отмены…
Михаил и Сергей Боярские дуэтом исполнили песню “День…
Диетологи раскрыли секрет правильного употребления…
Кендалл Дженнер продемонстрировала образ блондинки с голубыми…
Владимир Путин: "Патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и…
Ученые создали протез руки, позволяющий чувствовать…
Нурмагомедов о победе Гэтжи: «Одни уходят, другие приходят. Но я раньше выстрела не…
Технологи из Башкирии разработали целебный продукт из пророщенного…
Кристина Асмус не сдержала слез во время публичного чтения отрывков из книги “У войны не женское…
Эксперт Александр Горбылев ответил на главные вопросы о масочном режиме в Москве и…
Максим Фадеев устроил фотосессию в пиджаке на голое…
В Ухане вновь обнаружили…
Прилепин негативно отнесся к действиям "украинских менеджеров" в…
Эксперты назвали лучшие внедорожники 1990-х…
Марина Влади поборола алкоголизм и депрессию после смерти двух любимых мужчин в ее…
Препараты для ЦНС назвали самыми популярными лекарствами в…
Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в 2020…
Эксперты назвали предметы повседневного использования, изобретенные…
Новый Honor X10 хотят оснастить «графеновой» системой…
Просмотреть все новости