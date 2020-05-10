Бритни Спирс в золотом купальнике и цепях позировала в пустыне для обложки «Glory»





Поклонники американской звезды пришли в восторг от столь откровенного сюжета. Последняя пластинка Бритни Спирс вышла 4 года назад и с тех пор публика не слышала от кумира новых композиций. Тем не менее недавно альбом занял первое место в музыкальном чарте iTunes, что удивило как саму артистку, так и ее армию фанатов. В связи с этим она решила отпраздновать важное событие, опубликовав в блоге новую обложку для «Glory». На провокационном снимке исполнительница запечатлена в купальнике золотого цвета, позируя посреди пустыни. Ее эффектный образ дополнили лежащие рядом цепи.В подписи к посту певица поблагодарила подписчиков за поддержку и отметила, что не смогла бы достичь такого успеха без них. Одним из первых своим восторгом поделился возлюбленный Спирс Сэм Асгари. Персональный тренер назвал ее «номером один».