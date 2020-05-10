В Сицилии ученые обнаружили загрязненные источники и водные бассейны под землей





Карстовые пещеры в сицилийском Монтефьоре-Конка до недавнего времени считались одними из немногих мест, которое не пострадало от антропогенного загрязнения. Недавние находки группы ученых из Департамента клеточной биологии Италии говорят о противоположной ситуации: после обильных осадков в подземные системы попадает большое количество сероокисляющих бактерий. Протекающая через городские районы и сельхозугодья вода впоследствии достигает источников, где вызывает изменения в микробных образованиях.По словам спелеолога Джеймса Гэри, из-за воздействия рукотворных стоков чуждые микроорганизмы утилизируют кислород из пещер и сероводород из водных подземных бассейнов. Исследования в системах карстового гипса на Сицилии показали, что концентрация окислителей серы в этих зонах превышала 90% от всей микробной популяции. Подобные результаты свидетельствуют о непоправимом вреде для местной экосистемы.