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В Сицилии ученые обнаружили загрязненные источники и водные бассейны под землей

Ученым из Сицилии удалось обнаружить систему источников и водных бассейнов, расположенных под природным заповедником. Место, которое не было затронуто человеком, оказалось загрязненным.

Карстовые пещеры в сицилийском Монтефьоре-Конка до недавнего времени считались одними из немногих мест, которое не пострадало от антропогенного загрязнения. Недавние находки группы ученых из Департамента клеточной биологии Италии говорят о противоположной ситуации: после обильных осадков в подземные системы попадает большое количество сероокисляющих бактерий. Протекающая через городские районы и сельхозугодья вода впоследствии достигает источников, где вызывает изменения в микробных образованиях.

По словам спелеолога Джеймса Гэри, из-за воздействия рукотворных стоков чуждые микроорганизмы утилизируют кислород из пещер и сероводород из водных подземных бассейнов. Исследования в системах карстового гипса на Сицилии показали, что концентрация окислителей серы в этих зонах превышала 90% от всей микробной популяции. Подобные результаты свидетельствуют о непоправимом вреде для местной экосистемы.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:06

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