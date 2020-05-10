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ЗАЗ начнет выпуск современных легковых машин после отмены карантина

Завод ЗАЗ планирует начать выпуск современных легковых транспортных средств после отмены карантина. По данным компании «Укравто», возможно также подписание соглашения с Renault на предмет производства нескольких моделей на Украине.
ЗАЗ начнет выпуск современных легковых машин после отмены карантина

Пресс-секретарь «Укравто» Дмитрий Скляренко рассказал, что в минувшем году переговоры с Renault уже велись, но на фоне экономической ситуации и ряда других проблем рассмотрение вопроса о начале производства было перенесено. Первым автомобилем, который начнут выпускать, может стать Renault Arkana.

На заводе ЗАЗ изначально планировалось развернуть производство нескольких моделей «АвтоВАЗа». Renault является владельцем части российской компании, ввиду чего заключение договоров могло производиться через нее. В минувшем году началась проверка Запорожского автомобильного завода, но о ее итогах пока нет информации.

В настоящее время на Украине действует режим карантина. С 11 мая некоторые ограничения будут сняты, но масштабные производства пока не будут полноценно работать. После отмены карантина переговоры ЗАЗ с Renault должны продолжиться.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:57

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