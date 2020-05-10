Михаил и Сергей Боярские дуэтом исполнили песню “День Победы”

В своей публикации Михаил Боярский поздравил страну с Днем Победы, а также выразил благодарность ветеранам и участникам сражений. Актер отметил, что ему “никаких слов не хватит”, чтобы описать гордость за совершенный предками подвиг. Артист напомнил, что Россия всегда была многонациональной, поэтому он считает, что вклад в победу внесли представители всех народов Советского Союза. Боярский рад, что “Единая Россия” и Оргкомитет Года Памяти и Славы “Наша Победа” объединились для запуска международной акции, в которой представители любой страны могут спеть песню “День Победы. Среди представленных языков есть также диалекты народов РФ.В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а также отметили качественное исполнение песни “День Победы” Михаилом Боярским и его сыном.