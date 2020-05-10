Кендалл Дженнер продемонстрировала образ блондинки с голубыми глазами





Младшая сестра Ким Кардашьян удивила поклонников преображением, ведь многие всерьез поверили, что она изменила оттенок волос. Кендалл Дженнер редко меняет свой макияж, то же самое касается и ее прически. Судя по всему, во время самоизоляции знаменитость захотела увидеть себя в другом образе. На продемонстрированном видео манекенщица выглядит довольно непривычно, однако фанаты сразу обратили внимание на голубые глаза кумира. Вскоре они догадались, что 24-летняя звезда подиумов использовала для преображения фильтры в своем смартфоне.Новый цвет волос модели не сразу бросается в глаза, так как она выглядит неузнаваемой. Светлые локоны дополнили образ Дженнер. Некоторое время назад она уже показывала в блоге архивные фото, на которых запечатлена блондинкой. Тогда с таким оттенком участница реалити-шоу проходила неделю.