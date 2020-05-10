Диетологи раскрыли секрет правильного употребления миндаля





Эксперты называют миндаль незаменимым элементом правильного рациона, который необходим для работы нервной системы, утоления голода и противодействия депрессии. Содержащиеся в нем жиры омега-3 также защищают от воспалений, контролируют уровень холестерина в крови и нормализуют давление. Наибольшую пользу можно получить, употребляя миндальное молоко в сочетании с кефиром, который является отличным кишечным пробиотиком. Для этого нужно растворить гранулы молочного продукта и дать им побродить в течение 24 часов.Помимо цельного ореха, его также можно употреблять в виде муки или масла, которые являются богатым источником витаминов группы В и Е. Все же рекомендуется не превышать дневную норму в 5 штук, которые следует запивать чашкой зеленого чая. Не лишним также станет предварительное замачивание миндаля в теплой воде, что помогает смягчить волокна. Таким образом пищеварительная система будет лучше впитывать полезные вещества и активные ингредиенты.