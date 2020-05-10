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Владимир Путин: "Патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым"

Владимир Путин заявил, что патриотизм не должен становиться «квасным, затхлым и кислым». Сегодня национальная идея РФ ориентирована на любовь к Родине, однако важно сохранять стремление к дальнейшему развитию государства.
Владимир Путин: "Патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым"

Президент РФ сообщил, что не стоит постоянно хвастаться героическим прошлым. Путин подчеркнул важность стремления к успешному будущему. 8 мая глава России во время общения с Андреем Кондрашовым в интервью указал на события, которые происходили до начала Второй мировой войны. Путин призвал Запад выразить осуждение процессу Мюнхенского сговора, а также разделению Чехословакии.

Президент добавил, что Россия не может иметь чувства вины из-за Второй мировой войны. Он подчеркнул отсутствие оправданий для лиц, намеренных переписать историю и возложить на СССР вину за данные события.

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Политика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:30

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