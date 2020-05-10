Владимир Путин: "Патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым"





Президент РФ сообщил, что не стоит постоянно хвастаться героическим прошлым. Путин подчеркнул важность стремления к успешному будущему. 8 мая глава России во время общения с Андреем Кондрашовым в интервью указал на события, которые происходили до начала Второй мировой войны. Путин призвал Запад выразить осуждение процессу Мюнхенского сговора, а также разделению Чехословакии.Президент добавил, что Россия не может иметь чувства вины из-за Второй мировой войны. Он подчеркнул отсутствие оправданий для лиц, намеренных переписать историю и возложить на СССР вину за данные события.