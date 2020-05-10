Ученые создали протез руки, позволяющий чувствовать прикосновения

«При прикосновении механических частей руки к любой поверхности через электроды в мышцы передается электрический импульс. Для полноценной работы протеза и передачи сигнала и адаптации мозга нужно время. Уже спустя несколько дней после применения механической руки нейроны начинают органичнее ощущать касания», - рассказали ученые.





Специалисты рассказали, что в процессе разработки пришлось провести множество экспериментов с различными типами соединений органического и искусственного типов. Протез нового вида по механической части почти не отличается от ранних версий, но за передачу тактильных ощущений в нем отвечают специальные электроды, внедряемые в живые мышцы человека.Нейромышечный протез пока имеется только в виде прототипа. Специалисты отмечают, что для начала производства приборов такого типа необходимо интегрировать в руку все сопутствующее оборудование, распознающее сигналы и преобразующее их в импульсы.