Кристина Асмус не сдержала слез во время публичного чтения отрывков из книги “У войны не женское лицо”





Кристина Асмус поддержала акцию, созданную российскими знаменитостями в честь 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Вместе с коллегами актриса прочитала отрывок из книги “У войны не женское лицо” и не смогла сдержать слез. В своем микроблоге звезда призналась, что ей по паре минут не удавалось перевернуть страницу, поскольку она “рыдала над каждой”. В Stories знаменитость поделилась мнением поклонников об этом онлайн-чтении, которые похвалили кумира за эмоции и непередаваемые ощущения.В акции, автором которой выступил Максим Виторган, участвовали также Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Алёна Бабенко, Светлана Устинова, Ингеборга Дапкунайте, Анна Михалкова, Виктория Толстоганова, Марина Александрова, Яна Сексте, Полина Максимова, Виктория Исакова, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Юлия Хлынина, Елизавета Боярская, Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Юлия Ауг и Чулпан Хаматова.