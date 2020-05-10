Нурмагомедов о победе Гэтжи: «Одни уходят, другие приходят. Но я раньше выстрела не упаду»

Финальный поединок турнира UFC 249 в Джексонвилле позволил Джастину Гэтжи стать обладателем пояса чемпиона в легком весе. Серьезные травмы, полученные Тони Фергюсоном в пятом раунде, вынудили организаторов остановить бой. Досрочная победа Гэтжи не прошла мимо внимания Хабиба Нурмагомедова, который рассказал об особенностях этого вида спорта. "", - написал боксер в соцсети Instagram.Нурмагомедов также пообещал будущему сопернику, что не собирается "падать раньше выстрела". Руководитель UFC Дэйна Уайт заявил, что российский чемпион встретится с американцем этой осенью. Стоит отметить, что для Джастина Гэтжи эта победа стала 22 в карьере. На счету российского соперника 28 боев, которые закончились безоговорочным триумфом. Точную дату поединка представители организации сообщат в скором времени.