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Нурмагомедов о победе Гэтжи: «Одни уходят, другие приходят. Но я раньше выстрела не упаду»

Джастин Гэтжи, который одержал победу в поединке с Тони Фергюсоном, вскоре сможет встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Российский боксер сообщил, что будет бороться до конца.

Финальный поединок турнира UFC 249 в Джексонвилле позволил Джастину Гэтжи стать обладателем пояса чемпиона в легком весе. Серьезные травмы, полученные Тони Фергюсоном в пятом раунде, вынудили организаторов остановить бой. Досрочная победа Гэтжи не прошла мимо внимания Хабиба Нурмагомедова, который рассказал об особенностях этого вида спорта. "Особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые дышат в спину. Если ты расслабишься, то тебе конец", - написал боксер в соцсети Instagram.

Нурмагомедов также пообещал будущему сопернику, что не собирается "падать раньше выстрела". Руководитель UFC Дэйна Уайт заявил, что российский чемпион встретится с американцем этой осенью. Стоит отметить, что для Джастина Гэтжи эта победа стала 22 в карьере. На счету российского соперника 28 боев, которые закончились безоговорочным триумфом. Точную дату поединка представители организации сообщат в скором времени.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:17

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