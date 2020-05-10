Максим Фадеев устроил фотосессию в пиджаке на голое тело

Снимок музыканта оказался довольно позитивным, поскольку на нем он изображен в радостном настроении. По слухам, подобное случается с Максимом Фадеевым редко, в связи с чем в подписи к фото он написал: «Счастливый». Многие подписчики обратили внимание на наряд знаменитости, состоявший из пиджака, который артист надел на голое тело. Как шутя отметили некоторые поклонники, в таком виде композитор похож на сутенера.Кроме этого, недавно он раскрыл аудитории в блоге свой секрет похудения. Продюсер посоветовал желающим сбросить лишний вес пить много воды, меньше есть и быть более активными. Сам музыкант в день проходит примерно 15-20 километров, но в этом ему помогает беговая дорожка. Жена Фадеева Наталья не поддерживает музыканта в марафоне похудения. На время пандемии коронавируса пара решила разъехаться и теперь актер живет в загородном доме, а его супруга в квартире.