В Ухане вновь обнаружили коронавирус





В локальном управлении Министерства охраны здоровья Хубэй рассказали, что всего в регионе зафиксировано 17 новых заражений, но все носители не имеют симптомов. Сейчас на учете в медицинских учреждениях находятся более 600 человек с COVID-19. Состояние всех пациентов удовлетворительное.За время эпидемии в Хубэй было обнаружено в общей сложности порядка 68 тысяч случаев заражения. Только на Ухань пришлось около 50 тысяч пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 умерли примерно 4,5 тысячи человек.В Китае за сутки были выявлены 14 новых случаев инфицирования с характерными признаками и 20 носителей без симптомов. 74 пациентам удалось справиться с недугом. Ни одного летального случая зафиксировано не было.