АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

В Ухане вновь обнаружили коронавирус

В Ухане зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. Местные специалисты сообщили, что до этого на протяжении нескольких недель не было выявлено ни одного больного COVID-19.
В Ухане вновь обнаружили коронавирус

В локальном управлении Министерства охраны здоровья Хубэй рассказали, что всего в регионе зафиксировано 17 новых заражений, но все носители не имеют симптомов. Сейчас на учете в медицинских учреждениях находятся более 600 человек с COVID-19. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

За время эпидемии в Хубэй было обнаружено в общей сложности порядка 68 тысяч случаев заражения. Только на Ухань пришлось около 50 тысяч пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 умерли примерно 4,5 тысячи человек.

В Китае за сутки были выявлены 14 новых случаев инфицирования с характерными признаками и 20 носителей без симптомов. 74 пациентам удалось справиться с недугом. Ни одного летального случая зафиксировано не было.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер продемонстрировала образ блондинки с голубыми…
Владимир Путин: "Патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и…
Ученые создали протез руки, позволяющий чувствовать…
Нурмагомедов о победе Гэтжи: «Одни уходят, другие приходят. Но я раньше выстрела не…
Технологи из Башкирии разработали целебный продукт из пророщенного…
Кристина Асмус не сдержала слез во время публичного чтения отрывков из книги “У войны не женское…
Эксперт Александр Горбылев ответил на главные вопросы о масочном режиме в Москве и…
Максим Фадеев устроил фотосессию в пиджаке на голое…
В Ухане вновь обнаружили…
Прилепин негативно отнесся к действиям "украинских менеджеров" в…
Эксперты назвали лучшие внедорожники 1990-х…
Марина Влади поборола алкоголизм и депрессию после смерти двух любимых мужчин в ее…
Препараты для ЦНС назвали самыми популярными лекарствами в…
Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в 2020…
Эксперты назвали предметы повседневного использования, изобретенные…
Новый Honor X10 хотят оснастить «графеновой» системой…
Ученые нарушили второй закон термодинамики, развернув ход…
«Завел меня вполоборота»: Алика Смехова устроила домашние танцы под песню Барских…
Илон Маск по-русски обругал бывшего министра…
Пираты у берегов Африки захватили два судна с гражданами РФ на…
Раскрыты новые подробности о видеокартах…
Юлия Савичева о вещих снах: «Я предсказала рождение…
Эксперты назвали простые способы стать умнее, доказанные…
«Когда гуляешь, не так хочется есть»: Урагант написал проникновенный пост о…
Россиян до конца года ждут еще одни длинные…
Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с 22-летием: «Все наши планы – в…
Эксперты назвали преимущества карбюраторных авто над…
Брэд Питт к дню рождения дочери Шайло готовит конкурсы и игры на свежем…
Просмотреть все новости