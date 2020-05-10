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Технологи из Башкирии разработали целебный продукт из пророщенного зерна

Технологи из Башкирии сообщили, что им удалось создать технологию для производства особой муки крупного помола. Ученые разработали целебный продукт из пророщенного зерна.

Крупы считаются диетическим продуктом, позволяющим восстановить силы, утолить голод и нормализовать работу ЖКТ. Поэтому исследователи из Башкирского государственного аграрного университета решили усовершенствовать производство талкана - национальной муки крупного помола из жареного ячменя или пшеницы. Особое внимание технологи уделили сохранению полезных эффектов исходного сырья и закреплению изменений, которые происходят в зерне при прорастании.

Оказалось, что модифицированный талкан обладает целым рядом целебных свойств из-за высокого содержания кальция, железа, калия, магния и пищевых волокон. Периодическое употребление блюд на основе этой муки способствует укреплению иммунной системы и метаболизма, снижению уровня ЛПНП в крови, улучшению работы сердца и ЖКТ. Представители БГАУ говорят, что после нескольких испытаний новую разработку будут применять на практике.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:11

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