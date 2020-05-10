Технологи из Башкирии разработали целебный продукт из пророщенного зерна





Крупы считаются диетическим продуктом, позволяющим восстановить силы, утолить голод и нормализовать работу ЖКТ. Поэтому исследователи из Башкирского государственного аграрного университета решили усовершенствовать производство талкана - национальной муки крупного помола из жареного ячменя или пшеницы. Особое внимание технологи уделили сохранению полезных эффектов исходного сырья и закреплению изменений, которые происходят в зерне при прорастании.Оказалось, что модифицированный талкан обладает целым рядом целебных свойств из-за высокого содержания кальция, железа, калия, магния и пищевых волокон. Периодическое употребление блюд на основе этой муки способствует укреплению иммунной системы и метаболизма, снижению уровня ЛПНП в крови, улучшению работы сердца и ЖКТ. Представители БГАУ говорят, что после нескольких испытаний новую разработку будут применять на практике.