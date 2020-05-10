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Эксперт Александр Горбылев ответил на главные вопросы о масочном режиме в Москве и области

Александр Горбылев, представляющий губернатора в Мособлдуме, в сотрудничестве с Роспотребнадзором подготовил ответы на главные вопросы о масочном режиме. Стало известно, смогут ли граждан Москвы штрафовать прямо на улице.

В Москве и регионе режим самоизоляции продлен до 31 мая, а с 12 мая в силу вступает обязательный масочный режим. Врачи не советуют носить маски на улице, если соблюдается дистанция в 1,5-2 метра между людьми. Однако в общественных местах необходимо пользоваться средствами защиты, например, в магазинах, аптеках и транспорте. Надеть маску следует как минимум за 2-3 метра от входа в здание, которым может являться как магазин, так и подъезд.

Если на работе в кабинете находится больше одного сотрудника, то необходимо обеспечить всем индивидуальные средства защиты. Маски нужно менять каждые 2-3 часа, а также не допускать увлажнения. Работодатель обязуется обеспечить контроль за тем, чтобы его подопечные придерживалисьмасочного режима. За отсутствие безопасности на работе или несоблюдение правил штраф могут получить сотрудник и руководство.

При нарушении масочного режима как на улице, так и в месте скопления людей, стражи порядка составляют административный протокол, по которому начисляется штраф. Эксперты разрешили пользоваться самодельными средствами защиты, но платки, шарфы и другие изделия назвали неэффективными.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:56

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