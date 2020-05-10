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Прилепин негативно отнесся к действиям "украинских менеджеров" в Facebook 

Захар Прилепин считает ситуацию по удалению цветного фото Знамени Победы в Facebook действиями "украинских менеджеров". Слова писателя приведены на веб-сайте ОНФ.
Прилепин негативно отнесся к действиям "украинских менеджеров" в Facebook 

Прилепин заявил о готовности «цивилизованного европейского» общества бороться с РФ, но ситуация доходит до абсурда. Писатель считает, что некие «силы» в Европе ненавидят мысль о возможности «русских освободить человечество». Он подчеркивает устойчивость страны на фоне пандемии коронавируса и сопутствующего кризиса. Из-за этого «силам» в странах Европе якобы очень неприятно видеть усиление государственности и военной мощи РФ.

По мнению Прилепина, именно отсюда проистекает «тотальное бешенство», замеченное в Facebook, для которого менеджерами российского сегмента назначают русскоговорящих «украинских сотрудников».

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:37

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