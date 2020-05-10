Прилепин негативно отнесся к действиям "украинских менеджеров" в Facebook 





Прилепин заявил о готовности «цивилизованного европейского» общества бороться с РФ, но ситуация доходит до абсурда. Писатель считает, что некие «силы» в Европе ненавидят мысль о возможности «русских освободить человечество». Он подчеркивает устойчивость страны на фоне пандемии коронавируса и сопутствующего кризиса. Из-за этого «силам» в странах Европе якобы очень неприятно видеть усиление государственности и военной мощи РФ.По мнению Прилепина, именно отсюда проистекает «тотальное бешенство», замеченное в Facebook, для которого менеджерами российского сегмента назначают русскоговорящих «украинских сотрудников».