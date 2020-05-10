Марина Влади поборола алкоголизм и депрессию после смерти двух любимых мужчин в ее жизни





Согласно многочисленным слухам, сам Марлон Брандо ухаживал за знаменитостью, а Жан-Люк Годар в свое время якобы сделал ей предложение. Однако Влади вышла замуж за коллегу по съёмочной площадке, в союзе с которым родила двух сыновей – Игоря и Петра. Тем не менее через 4 года супруги скандально развелись, и артистка даже отказалась от роли Анжелики, чтобы не пересекаться с бывшим мужем во время работы над фильмами. Спустя несколько лет сердце звезды кино покорил летчик Жан-Клод Бруйе, которому она подарила сына Владимира. Этот брак также закончился неудачно, поскольку через 3 года Марина Владимировна подала на развод. Она чувствовала, что настоящая любовь ждет ее впереди, что в итоге и случилось. После знакомства с Владимиром Высоцким жизнь актрисы изменилась. Расписались влюбленные лишь в 1970 году в Грибоедовском загсе, явившись туда в простой одежде.Позже в своей книге «24 кадра в секунду» Влади писала, что отношения с бардом стали самым прекрасным периодом в ее жизни, который продлился до июля 1980 года. Кончина Высоцкого стала настоящим испытанием для артистки – у нее началась депрессия. Спас знаменитость новый возлюбленный – врач-онколог Леон Шварценберг, который был всегда рядом с женой. Марина Владимировна прожила с доктором почти 23 года, но в 2003 году он умер от рака печени. Именно тогда актриса начала страдать от алкоголизма, чтобы заглушить боль утраты.На протяжении 3 лет любимица телезрителей ни с кем не общалась, едва поддерживая отношения с детьми. В конечном итоге она вернулась к прежней жизни. Сейчас Влади живет одна, но не отказывается принимать участие в различных мероприятиях, близких к миру кино.