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Препараты для ЦНС назвали самыми популярными лекарствами в России

Вопреки распространенному мнению, высоким спросом во время пандемии COVID-19 пользуются отнюдь не противовирусные препараты и антибиотики. Самыми популярными лекарствами в России назвали медикаменты для ЦНС.

Согласно информации от сотрудников фирмы DSM Group, жители РФ в марте чаще всего совершали покупку препаратов для лечения заболеваний нервной системы. Их доля от всех реализованных лекарств составила более 16,1%. Вторыми по счету оказались медикаменты, использующиеся в терапии дыхательной системы (15,5%). Подобные показатели наблюдались в случае покупки средств для нормализации пищеварения и обмена веществ (15,2%).

В то же время, большой популярностью пользовались таблетки от симптомов кожных недугов (12,7%) и патологий сердечно-сосудистой системы (12,5%). Рост отмечался в продаже витаминов с успокоительными, а также препаратами от похмелья, что связывают с карантинными мерами. Меньше чем за неделю в апреле россияне приобрели около 800 тысяч экземпляров этих лекарств - на 83% больше по сравнению с 2019 годом за аналогичный период.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:18

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