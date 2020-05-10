Эксперты назвали предметы повседневного использования, изобретенные женщинами





Медсестра Лупе Эрнандес, проживающая в Калифорнии, впервые использовала дезинфицирующее средство при работе с пациентами в 1966 году. Первый подобный состав включал в себя гель и спирт, но несмотря на патент, достоверные сведения об изобретательнице были утеряны. Аманда Джонс в 1872 году применила процесс сохранения пищи в вакууме. За свое изобретения исследовательница получила пять патентов. Рейчел Браун из США изобрела противогрибковый антибиотик при сотрудничестве с Элизабет Ли Хазен. Актриса Флоренция Лоуренс первой внедрила автомобильный сигнал поворота, который активировался кнопками, расположенными рядом с водителями. Однако патент не был выпущен.Машинистка Бэт Грэм зарабатывала также рисованием, поэтому придумала канцелярский корректор, который позволяет исправить ошибки. Американка Мари Ван Бриттон Браун изобрела камеру видеонаблюдения, которая использовалась в системе безопасности с 1966 года. Испанская учительница Анджела Роблес изобрела механический предшественник электронной книги в 1949 году. Эта разработка позволила студентам не носить с собой много тяжелых книг.