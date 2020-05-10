Эксперты назвали лучшие внедорожники 1990-х годов





Это включало в себя создание надёжной конструкции и базовых технических узлов. По этой причине до сегодня многие модели остаются в эксплуатации. Открывает список Asia Rocsta. На второй и третьей строчке эксперты разместили Retona и Sportage от марки Kia. Также к числу надёжных отнесли Blizzard и Cami от Toyota. Среди моделей Suzuki высокой оценки удостоились Jimny и X-90. В список включили Mitsubishi Pajero в комплектациях Mini и Junior. Завершают рейтинг Isuzu Mu и Daihatsu Rocky.Помимо технических особенностей, наиболее очевидным преимуществом является стоимость всех внедорожников. По причине длительного периода эксплуатации на вторичном рынке такие модели продаются по привлекательной цене. Собственники часто указывают на отличные показатели использования моделей в условиях трассы и бездорожья.