Пираты у берегов Африки захватили два судна с гражданами РФ на борту
Британские журналисты сообщают, что пираты захватили два пассажирских судна у берегов Африки. С обоих кораблей злоумышленники похитили граждан РФ.
Согласно данным веб-ресурса Dryad Global, нападение пиратов произошло в Гвинейском заливе: группа преступников находилась на скоростной лодке, которая шла под флагом Коморских Островов. Таким образом неизвестным удалось незаметно пробраться на судно с грузом и похитить двух членов экипажа. Предположительно, один из пассажиров является гражданином РФ, второй — Украины. Эту информацию предоставило издание "Слово и Дело".
Впоследствии морской транспорт перешел в порт Малабо. Специалисты по вопросам безопасности на море утверждают, что одной атакой пираты не ограничились, о чем свидетельствуют сигналы бедствия от исследовательского корабля Djibloho. По словам журналистов, в результате захвата с него также были похищены двое соотечественников. Известно, что судно пребывало в гвинейском порту Люба Анкоридж на острове Биоко.
Согласно данным веб-ресурса Dryad Global, нападение пиратов произошло в Гвинейском заливе: группа преступников находилась на скоростной лодке, которая шла под флагом Коморских Островов. Таким образом неизвестным удалось незаметно пробраться на судно с грузом и похитить двух членов экипажа. Предположительно, один из пассажиров является гражданином РФ, второй — Украины. Эту информацию предоставило издание "Слово и Дело".
Впоследствии морской транспорт перешел в порт Малабо. Специалисты по вопросам безопасности на море утверждают, что одной атакой пираты не ограничились, о чем свидетельствуют сигналы бедствия от исследовательского корабля Djibloho. По словам журналистов, в результате захвата с него также были похищены двое соотечественников. Известно, что судно пребывало в гвинейском порту Люба Анкоридж на острове Биоко.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:43