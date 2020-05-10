Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в 2020 году

«Графические процессоры флагманского сегмента волнуют многих, так как наша продукция получила массу сфер применения. RDNA 2 будет отличаться от предыдущих версий аппаратным ускорением трассировки лучей. Перспективные планы на архитектуру включают выпуск принципиально нового поколения GPU, но информация о нем появится позднее», - рассказала Су.





RDNA второго поколения также будет использоваться производителями консолей Sony и Microsoft. Ранее AMD специализировалась только на выпуске видеокарт среднего ценового сегмента. Новые устройства должны будут заменить снятую с производства серию Radeon VII, которая пока есть в продаже, но ее присутствие на рынке не пополняется. Речь может идти о линейке Navi 2X, о которой Су упоминала в минувшем году.