Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в 2020 году
Компания AMD собирается презентовать старшую видеокарту нового поколения в 2020 году. Глава компании Лиза Су сообщила, что анонс устройства на основе архитектуры RDNA 2 состоится в ближайшее время.
RDNA второго поколения также будет использоваться производителями консолей Sony и Microsoft. Ранее AMD специализировалась только на выпуске видеокарт среднего ценового сегмента. Новые устройства должны будут заменить снятую с производства серию Radeon VII, которая пока есть в продаже, но ее присутствие на рынке не пополняется. Речь может идти о линейке Navi 2X, о которой Су упоминала в минувшем году.
«Графические процессоры флагманского сегмента волнуют многих, так как наша продукция получила массу сфер применения. RDNA 2 будет отличаться от предыдущих версий аппаратным ускорением трассировки лучей. Перспективные планы на архитектуру включают выпуск принципиально нового поколения GPU, но информация о нем появится позднее», - рассказала Су.
RDNA второго поколения также будет использоваться производителями консолей Sony и Microsoft. Ранее AMD специализировалась только на выпуске видеокарт среднего ценового сегмента. Новые устройства должны будут заменить снятую с производства серию Radeon VII, которая пока есть в продаже, но ее присутствие на рынке не пополняется. Речь может идти о линейке Navi 2X, о которой Су упоминала в минувшем году.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:15