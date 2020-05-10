«Завел меня вполоборота»: Алика Смехова устроила домашние танцы под песню Барских «Подруга-ночь»
Алика Смехова весело проводит время в самоизоляции, а помогают ей в этом домашние танцы. На опубликованном в Instagram видео артистка «зажигала» под песню Макса Барских «Подруга-ночь».
В кадре знаменитость танцевала на территории своего загородного дома, где, судя по всему, живет в период карантина. Для демонстрации движений под музыку Алика Смехова выбрала рваные джинсы, темный свитшот и кепку. В комментарии к публикации она написала, что уже читала стихи, пела, а теперь решила продемонстрировать свои умения в танцах, устроив домашнюю вечеринку под песню Макса Барских «Подруга-ночь». Также актриса поздравила россиян с наступившим Днем Победы и пожелала им веселиться, поскольку для грусти еще настанет время.
Фанаты звезды оценили способ времяпровождения кумира и отметили, что получили наслаждение во время просмотра сюжета с ее участием. По словам подписчиков, глядя на подвижность Алики Смеховой, они тоже захотели танцевать. Некоторые пожелали, чтобы такая энергия оставалась с телеведущей навсегда.
В кадре знаменитость танцевала на территории своего загородного дома, где, судя по всему, живет в период карантина. Для демонстрации движений под музыку Алика Смехова выбрала рваные джинсы, темный свитшот и кепку. В комментарии к публикации она написала, что уже читала стихи, пела, а теперь решила продемонстрировать свои умения в танцах, устроив домашнюю вечеринку под песню Макса Барских «Подруга-ночь». Также актриса поздравила россиян с наступившим Днем Победы и пожелала им веселиться, поскольку для грусти еще настанет время.
Фанаты звезды оценили способ времяпровождения кумира и отметили, что получили наслаждение во время просмотра сюжета с ее участием. По словам подписчиков, глядя на подвижность Алики Смеховой, они тоже захотели танцевать. Некоторые пожелали, чтобы такая энергия оставалась с телеведущей навсегда.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:54