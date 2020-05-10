Новый Honor X10 хотят оснастить «графеновой» системой охлаждения





Honor X10 и Honor X10 Pro, выпуском которых занялись разработчики из китайской компании Huawei, будут иметь ценник в 250-380 долларов США. Внимание потенциального покупателя может привлечь тонкая пленка из графена, которая улучшит характеристики испарительной камеры в системе охлаждения. Это позволит увеличить производительность процессора и защитить устройство от перегрева. Телефон также хотят оборудовать экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.За работу гаджета отвечает фирменный чипсет Kirin 820 с четырьмя ядрами Cortex-A76 с частотой до 2,36 ГГц, четырьмя Cortex-A55 с 1,84 ГГц и графическим адаптером ARM Mali-G57MP6. Комплектация включает в себя модем 5G, селфи-камеру на основе Sony IMX471, тройной основной модуль на 40Мп + 8Мп + 2Мп, 8 Гб оперативной и 128/256 Гб встроенной памяти. Клиенты наконец получат аккумуляторную батарею емкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки.