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Новый Honor X10 хотят оснастить «графеновой» системой охлаждения

Презентация нового Honor X10 должна состояться 20 мая, а пока инсайдерам удалось разузнать о характеристиках будущего смартфона. Известно, что новое устройство хотят оснастить «графеновой» системой охлаждения.

Honor X10 и Honor X10 Pro, выпуском которых занялись разработчики из китайской компании Huawei, будут иметь ценник в 250-380 долларов США. Внимание потенциального покупателя может привлечь тонкая пленка из графена, которая улучшит характеристики испарительной камеры в системе охлаждения. Это позволит увеличить производительность процессора и защитить устройство от перегрева. Телефон также хотят оборудовать экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

За работу гаджета отвечает фирменный чипсет Kirin 820 с четырьмя ядрами Cortex-A76 с частотой до 2,36 ГГц, четырьмя Cortex-A55 с 1,84 ГГц и графическим адаптером ARM Mali-G57MP6. Комплектация включает в себя модем 5G, селфи-камеру на основе Sony IMX471, тройной основной модуль на 40Мп + 8Мп + 2Мп, 8 Гб оперативной и 128/256 Гб встроенной памяти. Клиенты наконец получат аккумуляторную батарею емкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:05

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