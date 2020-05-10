Ученые нарушили второй закон термодинамики, развернув ход времени





Исследование должно было показать противоречия во втором законе термодинамики, которое описывает различия между прошлым и будущим. Ученые подтвердили, что время имеет третью ось, а также может двигаться в обратную сторону. До сих пор считалось, что течение времени двигается лишь в одном направлении и обратить его назад невозможно.Однако ученый Гордей Лесовик, представляющий Московский физтех в Долгопрудном, утверждает, что квантовый уровень может нарушить эту систему. В рамках проведенного эксперимента фигурировал квантовый компьютер компании IBM. Ученые объединили несколько кубитов, заполнили их наборами чисел и начали повышать уровень хаоса. В определенный момент кубиты переходили под управление системы, которая возвращала их к исходному положению.Таким образом ученые смогли достичь возврата системы на несколько миллисекунд, доказав возможность обращения времени в другую сторону. В будущем планируется продолжить исследования, чтобы создать более эффективные алгоритмы управления временем.