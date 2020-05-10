Раскрыты новые подробности о видеокартах NVIDIA





Инсайдеры в компании сообщили, что новые карты будут предназначаться не только для игровой сферы, но и для высокопроизводительных вычислений. Изменения затронут техпроцесс и количество ядер RT. Интерфейс получит поддержку DLSS 3.0, которая повысить производительность минимум на 20% по сравнению с прошлыми поколениями.Ampere также будет работать с возможностью увеличения показателя IPC при установке с разными типами материнских плат. Соответствующая опция отсутствовала у поколения. Производительность трассировки лучей в новых видеокартах будет в четыре раза выше, чем у ранних моделей. Премьера серии Ampere запланирована на осень текущего года. Информация о модельном ряде видеокарт и их стоимости пока отсутствует.