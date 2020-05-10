Илон Маск по-русски обругал бывшего министра США





С начала пандемии COVID-19 Илон Маск подвергается резкой критике со стороны американских общественных деятелей. Многие политики обвиняют бизнесмена в том, что он подвергает опасности своих сотрудников. «», - утверждает экс-министр труда США Роберт Райха. Подобные слова не прошли мимо внимания предпринимателя, который назвал госслужащего «идиотом» на русском языке.Глава Tesla пообещал перенести офис компании в другой регион, поскольку Легислатура Калифорнии запретила его работу на фоне распространения коронавируса. Днями ранее миллиардер также призывал местных политиков «вернуть свободу американцам, которую отняли с помощью самоизоляции». Маск также планирует возобновить производство на главном предприятии во Фримонте, основываясь на «рекомендациях губернатора штата, которые подкреплены наукой и достоверной информацией от работников сферы здравоохранения».