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Илон Маск по-русски обругал бывшего министра США

Илон Маск в последнее время удивляет поклонников неоднозначными высказываниями в соцсетях. Недавно основатель компании Tesla по-русски обругал бывшего министра США.

С начала пандемии COVID-19 Илон Маск подвергается резкой критике со стороны американских общественных деятелей. Многие политики обвиняют бизнесмена в том, что он подвергает опасности своих сотрудников. «Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем», - утверждает экс-министр труда США Роберт Райха. Подобные слова не прошли мимо внимания предпринимателя, который назвал госслужащего «идиотом» на русском языке.

Глава Tesla пообещал перенести офис компании в другой регион, поскольку Легислатура Калифорнии запретила его работу на фоне распространения коронавируса. Днями ранее миллиардер также призывал местных политиков «вернуть свободу американцам, которую отняли с помощью самоизоляции». Маск также планирует возобновить производство на главном предприятии во Фримонте, основываясь на «рекомендациях губернатора штата, которые подкреплены наукой и достоверной информацией от работников сферы здравоохранения».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:48

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