Юлия Савичева о вещих снах: «Я предсказала рождение дочери»





Звезда редко выходит с наследницей в свет, но любит делиться подробностями ее воспитания. Ребенок Юлии Савичевой растет в окружении творческих людей, поскольку ее родители занимаются музыкой. Пока что супруги не спешат определяться с будущим дочери, хотя Александр Аршинов не хочет, чтобы она пошла по стопам матери. Как отметила сама артистка, девочка может стать актрисой. Она привыкла доверять интуиции и своим снам, которые часто сбываются. Знаменитость рассказала, что в 2017 году предугадала рождение первенца.По словам Савичевой, в детстве она тоже любила покрасоваться перед взрослыми и в сад ходила только с красной помадой на губах. Иногда девочка обматывала свою талию веревкой, чтобы казаться стройнее. Изначально исполнительница хотела стать танцовщицей, однако затем попала на «Фабрику звезд», где ее заметил Максим Фадеев.Свадьба певицы и Аршинова состоялась 6 лет назад, но родителями они стали не сразу. У артистки случился выкидыш, однако они с избранником это пережили. После рождения дочери супруги сделали татуировки в ее честь.