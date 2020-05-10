Юлия Савичева о вещих снах: «Я предсказала рождение дочери»
Юлия Савичева в одном из интервью рассказала, что ей часто снятся вещие сны. По словам певицы, именно так она предсказала рождение дочери Анны.
Звезда редко выходит с наследницей в свет, но любит делиться подробностями ее воспитания. Ребенок Юлии Савичевой растет в окружении творческих людей, поскольку ее родители занимаются музыкой. Пока что супруги не спешат определяться с будущим дочери, хотя Александр Аршинов не хочет, чтобы она пошла по стопам матери. Как отметила сама артистка, девочка может стать актрисой. Она привыкла доверять интуиции и своим снам, которые часто сбываются. Знаменитость рассказала, что в 2017 году предугадала рождение первенца.
По словам Савичевой, в детстве она тоже любила покрасоваться перед взрослыми и в сад ходила только с красной помадой на губах. Иногда девочка обматывала свою талию веревкой, чтобы казаться стройнее. Изначально исполнительница хотела стать танцовщицей, однако затем попала на «Фабрику звезд», где ее заметил Максим Фадеев.
Свадьба певицы и Аршинова состоялась 6 лет назад, но родителями они стали не сразу. У артистки случился выкидыш, однако они с избранником это пережили. После рождения дочери супруги сделали татуировки в ее честь.
Звезда редко выходит с наследницей в свет, но любит делиться подробностями ее воспитания. Ребенок Юлии Савичевой растет в окружении творческих людей, поскольку ее родители занимаются музыкой. Пока что супруги не спешат определяться с будущим дочери, хотя Александр Аршинов не хочет, чтобы она пошла по стопам матери. Как отметила сама артистка, девочка может стать актрисой. Она привыкла доверять интуиции и своим снам, которые часто сбываются. Знаменитость рассказала, что в 2017 году предугадала рождение первенца.
По словам Савичевой, в детстве она тоже любила покрасоваться перед взрослыми и в сад ходила только с красной помадой на губах. Иногда девочка обматывала свою талию веревкой, чтобы казаться стройнее. Изначально исполнительница хотела стать танцовщицей, однако затем попала на «Фабрику звезд», где ее заметил Максим Фадеев.
Свадьба певицы и Аршинова состоялась 6 лет назад, но родителями они стали не сразу. У артистки случился выкидыш, однако они с избранником это пережили. После рождения дочери супруги сделали татуировки в ее честь.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:36