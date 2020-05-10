Эксперты назвали простые способы стать умнее, доказанные наукой





В 1975 году проводился эксперимент с участием граждан пожилого возраста, которые играли в бадминтон или теннис. Оказалось, что они лучше проходили тесты на когнитивные способности в отличие от сверстников, которые не занимались спортом. Медики сделали вывод, что достаточная физическая нагрузка помогает мышлению. В 2004 году проводилось специальное исследование, направленное на изучение влияния музыки на IQ. Ученые заключили, что умственные способности ребенка повышаются, если он обучается музыке. К аналогичным результатам эксперты пришли после проведения соответствующего исследования в 2011 году.Психолог Майкл Познер провел тест, согласно которому участники должны были медитировать. В итоге уже через несколько недель добровольцы сообщили об увеличении сосредоточенности и развитии мыслительных способностей.