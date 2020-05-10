Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные





В часть праздника в России отдохнуть можно будет три дня. 12 июня в текущем году выпадает на последний день рабочей недели. До конца года будет еще один выходной 4 ноября, но он придется на среду, разбивая рабочую неделю на две части по два дня. После этого ждать внепланового выходного придется до 1 января.Ранее жители России могли отдыхать на протяжении 5 дней с 1 мая. Позднее страна вышла на рабочую неделю в три дня. Официальные выходные в честь Дня Победы продлятся до 11 мая включительно. Также в РФ продолжает действовать режим самоизоляции. Частным компаниям и организациям рекомендуют переводить сотрудников на удаленную работу для противодействия распространению коронавируса.