«Когда гуляешь, не так хочется есть»: Урагант написал проникновенный пост о войне
Иван Ургант написал проникновенный пост о войне и жизни в блокадном Ленинграде. К нему телеведущий добавил фото тех времен, которое произвело на него в детстве неизгладимое впечатление.
Телезрители не привыкли воспринимать публикации Ивана Урганта всерьез не только по причине специфики его работы, но и из-за особенностей характера шоумена. Однако, как оказалось, даже он может быть серьезным, когда это необходимо. Так 9 мая телеведущий решил поделиться с подписчиками своего Instagram-аккаунта воспоминаниями о том, что ему в детстве мать рассказывала о войне.
В честь 75-летия Победы Иван Ургант опубликовал в соцсети черно-белое архивное фото, которое впервые увидел в «Блокадной книге» Гранина и Адамовича. В комментарии к нему шоумен написал о том, что увидел сюжет, будучи лишь немного старше изображенной на нем 4-летней Долорес, гуляющей по Ленинграду в 1942 году. Также он упомянул историю 13-летней сестры девочки Лоры, которая «не вставала с кровати с декабря по май» из-за проблем с ногой.
По словам ведущего, в кадре запечатлена прогулка матери и детей, целью которой было «расхаживать больную ногу» Лоры. Кроме того, «когда гуляешь, не так хочется есть». О том, как обстояли дела с питанием семьи во время блокады, можно судить по их худобе, которую не срывает даже одежда.
Телезрители не привыкли воспринимать публикации Ивана Урганта всерьез не только по причине специфики его работы, но и из-за особенностей характера шоумена. Однако, как оказалось, даже он может быть серьезным, когда это необходимо. Так 9 мая телеведущий решил поделиться с подписчиками своего Instagram-аккаунта воспоминаниями о том, что ему в детстве мать рассказывала о войне.
В честь 75-летия Победы Иван Ургант опубликовал в соцсети черно-белое архивное фото, которое впервые увидел в «Блокадной книге» Гранина и Адамовича. В комментарии к нему шоумен написал о том, что увидел сюжет, будучи лишь немного старше изображенной на нем 4-летней Долорес, гуляющей по Ленинграду в 1942 году. Также он упомянул историю 13-летней сестры девочки Лоры, которая «не вставала с кровати с декабря по май» из-за проблем с ногой.
По словам ведущего, в кадре запечатлена прогулка матери и детей, целью которой было «расхаживать больную ногу» Лоры. Кроме того, «когда гуляешь, не так хочется есть». О том, как обстояли дела с питанием семьи во время блокады, можно судить по их худобе, которую не срывает даже одежда.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:24