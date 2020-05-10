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«Когда гуляешь, не так хочется есть»: Урагант написал проникновенный пост о войне

Иван Ургант написал проникновенный пост о войне и жизни в блокадном Ленинграде. К нему телеведущий добавил фото тех времен, которое произвело на него в детстве неизгладимое впечатление.

Телезрители не привыкли воспринимать публикации Ивана Урганта всерьез не только по причине специфики его работы, но и из-за особенностей характера шоумена. Однако, как оказалось, даже он может быть серьезным, когда это необходимо. Так 9 мая телеведущий решил поделиться с подписчиками своего Instagram-аккаунта воспоминаниями о том, что ему в детстве мать рассказывала о войне.

В честь 75-летия Победы Иван Ургант опубликовал в соцсети черно-белое архивное фото, которое впервые увидел в «Блокадной книге» Гранина и Адамовича. В комментарии к нему шоумен написал о том, что увидел сюжет, будучи лишь немного старше изображенной на нем 4-летней Долорес, гуляющей по Ленинграду в 1942 году. Также он упомянул историю 13-летней сестры девочки Лоры, которая «не вставала с кровати с декабря по май» из-за проблем с ногой.

По словам ведущего, в кадре запечатлена прогулка матери и детей, целью которой было «расхаживать больную ногу» Лоры. Кроме того, «когда гуляешь, не так хочется есть». О том, как обстояли дела с питанием семьи во время блокады, можно судить по их худобе, которую не срывает даже одежда.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:24

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