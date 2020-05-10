Эксперты назвали преимущества карбюраторных авто над инжекторными





Зачастую речь идёт о местах с недостатком современных СТО. В них люди склонны ремонтировать транспортные средства собственноручно. По имеющимся данным, карбюраторные авто достаточно просты по конструкции и в вопросах обслуживания. С точки зрения финансовой нагрузки на владельца, они также более выгодны.В удалённых регионах РФ под АЗС зачастую приспособлен небольшой сарай, в котором топливо хранят в частично закопанной цистерне. Качество не подходит для современных моделей. При этом карбюраторные двигатели используют подобный ресурс. Инжекторные авто быстро бы сломались при использовании такого топлива.