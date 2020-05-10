Эксперты рассказали, почему нельзя заряжать смартфон на 100%





Специалисты говорят, что смартфон следует отключать от сети после того, как аккумулятор восстановится на 100%. Более длительная подзарядка может привести к перегреву батареи и уменьшению её емкости. Избежать преждевременной порчи гаджета можно с помощью преждевременной отмены зарядки, когда показатель вырос до 90 или менее процентов. На аналогичном принципе основана "быстрая зарядка": сначала она доходит до 70% за полчаса, после чего процесс замедляется.Рекомендует также не допускать полного разряда телефона, что негативно сказывается на элементах питания. Оптимальным подходом эксперты называют поддержку энергии в течение дня. Не лишним также станет удаление ненужных приложений, которые создают нагрузку на систему. Владельцам смартфонов следует заряжать их лишь с помощью собственного зарядного устройства, а не компьютера, USB-розетки или беспроводной станции.