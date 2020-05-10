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Эксперты рассказали, почему нельзя заряжать смартфон на 100%

Срок эксплуатации батареи в смартфоне напрямую зависит от осторожности пользователя. Эксперты рассказали, почему нельзя заряжать мобильное устройство на 100%.

Специалисты говорят, что смартфон следует отключать от сети после того, как аккумулятор восстановится на 100%. Более длительная подзарядка может привести к перегреву батареи и уменьшению её емкости. Избежать преждевременной порчи гаджета можно с помощью преждевременной отмены зарядки, когда показатель вырос до 90 или менее процентов. На аналогичном принципе основана "быстрая зарядка": сначала она доходит до 70% за полчаса, после чего процесс замедляется.

Рекомендует также не допускать полного разряда телефона, что негативно сказывается на элементах питания. Оптимальным подходом эксперты называют поддержку энергии в течение дня. Не лишним также станет удаление ненужных приложений, которые создают нагрузку на систему. Владельцам смартфонов следует заряжать их лишь с помощью собственного зарядного устройства, а не компьютера, USB-розетки или беспроводной станции.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:04

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